Inscrições para cursos no Conservatório de Música se encerram hoje

A Secretaria de Estado da Educação e da Cultura reforça que as inscrições gratuitas para o processo seletivo do Conservatório de Música de Sergipe (CMSE), referente à oficina de musicalização infantil, além dos cursos de formação inicial e formação continuada para músicos de banda e orquestra continuam abertas até quarta-feira, 10. Para se inscrever, basta acessar o portal do CMSE, disponível em www.cmse.com.br/inscricoes-2024.

De acordo com informações do site do Conservatório, a seleção dos estudantes que desejam fazer parte da maior escola musical do estado será feita por provas de seleção e sorteio público de vagas, transmitido pelo Canal do CMSE no Youtube. A lista completa dos candidatos inscritos será divulgada no dia 17 de janeiro. Em relação aos sorteios, eles ocorrem em dias distintos, sendo dia 18 para os candidatos às oficinas de musicalização infantil e dia 19 para os participantes do curso de formação inicial.

Para o curso de Formação Continuada, as provas para seleção acontecerão em fevereiro de 2024 por meio de avaliações presenciais no próprio Conservatório. Além disso, o CMSE abrirá o edital para inscrições de cursos técnicos, que será divulgado em breve no portal da Seduc. Elas ocorrerão dos dias 29 de janeiro a 6 de fevereiro.

A matrícula dos candidatos para a oficina e os cursos ocorrerá no período de 29 a 31 de janeiro nos turnos da manhã, das 8 às 10h, da tarde, das 14h às 16h e da noite, das 18h30 às 20h, no Conservatório de Música de Sergipe, localizado no centro de Aracaju.

Cursos ofertados

A oficina de musicalização infantil é voltada para o público que está entre o 2º e o 5º ano do Ensino Fundamental em 2024. Estruturado em quatro módulos, divididos entre vivência e iniciação musical, as atividades abrangem prática coral, expressão corporal, conjunto musical (bandinha, coral infantil, etc.) e introdução teórico-musical. Os estudantes terão a oportunidade de explorar instrumentos como flauta doce, piano, teclado, violão, e flauta transversal, e se familiarizar com partituras, prática instrumental e canto coral, além do desenvolvimento da percepção de ritmos e melodias.

Os cursos de formação inicial e continuada estão disponíveis para o público que tenha concluído o 5º ano do Ensino Fundamental ou instrução equivalente até o ano letivo de 2023. A coordenadora pedagógica do CMSE, Kadja Emanuelle, esclareceu com detalhes o público-alvo dos candidatos para os cursos ofertados no início de 2024 no Conservatório.

“O curso de formação inicial é voltado para os estudantes que não possuem conhecimento musical e que desejam iniciar o seu aprendizado e desenvolver as habilidades no mundo artístico, nas áreas de música popular e erudita. Já a formação continuada é voltada para os candidatos que já possuem um conhecimento de teoria musical e prática instrumental, e querem qualificar, aprimorar e ampliar suas habilidades, também nas duas vertentes musicais apresentadas anteriormente”, explicou Kadja.

Para os músicos com interesse na atuação nas bandas são ofertadas aulas em diversos instrumentos como o acordeon, bombardino, cavaquinho, clarinete, contrabaixo elétrico, guitarra, percussão, saxofone, teclado, trombone, trompete, tuba e violão, assim como o canto popular. Já os músicos com interesse na formação da música erudita são oferecidos clarinete, flauta transversal, piano, trombone, trompa, trompete, viola, violão, violino e violoncelo, e também o canto lírico.

Para informações completas sobre os cursos e oficinas, assim como o cronograma e as documentações necessárias para seleção ao Conservatório de Música de Sergipe, basta acessar o portal www.cmse.com.br .

Ornamentação

Com um investimento de R$ 3.645.207,10, o Conservatório de Música de Sergipe passou por uma ornamentação, não somente musical. O local passou por reformas no ano passado, com o intuito de melhorar ainda mais o ambiente para que os alunos pudessem aprender as práticas musicais ainda melhor.

Para isso foram feitas intervenções de isolamento acústico da Sala Villa-Lobos; execução de rampas e escadas; aplicação de revestimentos; recuperação de forros e da pintura interna e externa; revisão da cobertura, das esquadrias e de toda a rede elétrica do prédio e do auditório; reforma dos banheiros; instalações hidrossanitárias e de combate a incêndio, além dos corrimãos e guarda-corpo; serviço de climatização; e implantação do Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).

Fonte: Governo de SE