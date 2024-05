No dia 19 de maio a Prefeitura de Riachão do Dantas, em comemoração aos 154 anos da cidade, realizará a IV Corrida Rústica de Riachão do Dantas.

As inscrições que iniciaram no dia 22 de abril seguem abertas até a próxima sexta-feira, 03 de maio. Os interessados em participar devem realizar suas inscrições por meio do link que está disponível na Bio do Instagram da prefeitura em @riachaododantas.oficial_