Inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Aracaju terminam hoje

O certame oferece 100 vagas com salário inicial de R$ 4.055,53. A distribuição inclui: 85 vagas para ampla concorrência; 10 vagas para cotas raciais e 5 vagas para pessoas com deficiência (PcD).

As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 160 e pode ser paga até o dia 18 de agosto.