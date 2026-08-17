Inscrições para o concurso da Guarda Municipal de Aracaju terminam hoje

As inscrições para o concurso público da Guarda Municipal de Aracaju (GMA) foram reabertas até o dia 17 de agosto.A informação foi divulgada pela Prefeitura de Aracaju.
O certame oferece 100 vagas com salário inicial de R$ 4.055,53. A distribuição inclui: 85 vagas para ampla concorrência; 10 vagas para cotas raciais e 5 vagas para pessoas com deficiência (PcD).
As inscrições devem ser feitas pela internet, no site do Idecan. A taxa de inscrição é de R$ 160 e pode ser paga até o dia 18 de agosto.
A prova objetiva tem aplicação inicial prevista para o dia 13 de setembro. O exame contará com questões de língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, atualidades e conhecimentos sobre Aracaju. Também serão cobrados conhecimentos específicos, incluindo noções de direito administrativo, constitucional e penal, direitos humanos e legislação extravagante.
O prazo também foi reaberto para a solicitação de isenção da taxa de inscrição por candidatos cadastrados como doadores de medula óssea. Para pedir o benefício, é necessário enviar o comprovante de inscrição no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome).
O resultado preliminar das isenções será divulgado em 19 de agosto, com prazo para recursos os dias 20 e 21. O resultado definitivo será publicado dia 25 de agosto.
Fonte: G1 Sergipe