Inscrições para o Troféu Ser Criança terminam em 25 de setembro

Termina no dia 25 de setembro de 2026 o prazo para que os municípios sergipanos realizem a inscrição no Troféu Ser Criança – Experiências Municipais Exitosas, conforme o Edital nº 09/2026 (https://assistenciasocial.se.gov.br/2a-edicao-do-trofeu-ser-crianca/) da Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic). A iniciativa é destinada a municípios que desenvolvam práticas, experiências e projetos voltados às gestantes e às crianças de 0 a 6 anos.

Podem participar municípios que atendam a pelo menos um dos requisitos previstos no edital: possuir Plano Municipal da Primeira Infância (PMPI), ter adesão ao Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social (Suas) – Criança Feliz ou possuir Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para crianças de 0 a 6 anos.

Cada município poderá inscrever até duas propostas. As experiências devem estar relacionadas às gestantes, às crianças de 0 a 6 anos e/ou às políticas públicas intersetoriais voltadas ao desenvolvimento integral, à proteção, ao cuidado, à saúde, ao bem-estar e ao brincar. O período considerado para avaliação compreende os dez meses anteriores ao início das inscrições, a partir de 19 de novembro de 2025.

Não poderão ser inscritas experiências, práticas, ações ou projetos já apresentados em edições anteriores do Troféu. O edital prevê exceção para nova etapa, ampliação ou aperfeiçoamento de experiência anterior, desde que sejam demonstradas alterações substanciais na metodologia, nas ações ou nos resultados.

Documentação

Para realizar a inscrição, o município deverá encaminhar ofício expedido pelo chefe do Poder Executivo Municipal, conforme modelo disponível no edital, acompanhado do relato da experiência. O documento deverá ser apresentado em formato PDF, com mínimo de seis e máximo de dez laudas, além de até duas laudas destinadas aos registros fotográficos que comprovem a execução das ações.

Avaliação

As propostas serão avaliadas pelo Comitê do Troféu ‘Ser Criança’ com base em dez critérios: relevância e abrangência, impacto social, equidade e inclusão, inovação, criatividade, envolvimento da comunidade, eficácia do monitoramento e avaliação, metodologia, eficiência e uso dos recursos nos projetos e programas e execução do Plano Municipal da Primeira Infância. Cada critério poderá receber até 10 pontos, totalizando 100 pontos.

De acordo com o edital, serão considerados aptos à premiação os municípios que obtiverem pontuação final igual ou superior a 80 pontos. O cronograma prevê a divulgação do resultado preliminar em 13 de outubro, o período para interposição de recursos de 14 a 28 de outubro e a divulgação do resultado definitivo em 11 de novembro de 2026.

O edital completo, os modelos necessários e as orientações para participação estão disponíveis no site da Seasic: assistenciasocial.se.gov.br, onde também está disponível o formulário eletrônico para inscrição.