Inscrições para Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas segue até esta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) informa que estão abertas até esta quarta-feira, 29, as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Física das Escolas Públicas (OBFEP). Poderão participar estudantes de escolas públicas municipais, estaduais e federais em que houver pelo menos um professor credenciado, que será responsável pela inscrição dos alunos. Estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) das Escolas Públicas, a partir dos anos finais do Ensino Fundamental (8º e 9º ano) e do Ensino Médio também podem participar da OBFEP.

A OBFEP é realizada pela Sociedade Brasileira de Física (SBF) e tem por objetivo o uso das ciências para compreensão da realidade dos alunos com a realização de atividades que estimulem sua criatividade, podendo-se citar como objetivos gerais: contribuir para a melhoria da qualidade do ensino em ciências na educação básica; promover maior inclusão social por meio da difusão da ciência; ampliar o uso das tecnologias da informação e da comunicação com fins educacionais; dentre outras finalidades.

A olimpíada ocorrerá em duas fases. Em cada fase os alunos participantes da OBFEP serão divididos em três níveis, de acordo com o seu grau de escolaridade, como a seguir: nível A – alunos matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, no ano letivo da realização das provas; nível B – alunos matriculados na 1ª e na 2ª série do Ensino Médio, no ano letivo da realização das provas; nível C – alunos matriculados na 3ª série do Ensino Médio, no ano letivo da realização das provas.

De acordo com o técnico do Serviço de Apoio ao Desenvolvimento Estudantil (Seades) da Seduc, Jorge Monteiro, “este ano será criado um programa de aulas de reforço online para a segunda fase, com resolução das questões das provas anteriores”, informou.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) dos anos finais do Ensino Fundamental (8º e 9º anos) deverão realizar as provas do nível A; aqueles de Ensino Médio, a prova do nível B. A premiação das escolas estará vinculada ao desempenho de seus alunos e à pontuação obtida, segundo estes critérios: quatro pontos para cada aluno premiado com medalha de ouro; três pontos para cada aluno premiado com medalha de prata; dois pontos para cada aluno premiado com medalha de bronze.

Serão premiadas até oitenta e uma escolas, até três em cada estado, que obtiverem a maior pontuação, sendo uma federal, uma estadual e uma municipal. Também serão distribuídos brindes, bolsas de PIBICJr para os alunos e taxa de bancada para os professores.

Para indicação do professor credenciado, cada escola deverá preencher o cadastro de inscrição online seguindo o calendário da OBFEP, por meio do portal da olimpíada, incluindo o endereço completo, telefone e e-mail do professor. Além desses dados deve preencher e enviar para a coordenação estadual da OBFEP, até a data indicada no calendário da OBFEP, o “Termo de Compromisso, Sigilo e Confidencialidade” assinado pelo Professor Credenciado.

Fonte: Governo de Sergipe