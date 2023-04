Inscrições para os Jogos da Primavera continuam abertas

Nos meses de maio e junho, Sergipe será tomado pelo clima de festa e competição trazido pela realização da 39ª edição dos Jogos da Primavera. Esse ano, a maior competição de desporto escolar do estado contará com 26 modalidades esportivas, dispostas em três categorias e aberta para a participação de atletas de todas as escolas do estado, públicas ou particulares.

Para participar da disputa estadual, as inscrições devem ser realizadas pelo novo site oficial (https://jogos.seduc.se.gov.br), até a próxima segunda-feira, 17. Desde o lançamento dos Jogos da Primavera e início do período de inscrições, no último dia 17 de março, mais de 800 estudantes-atletas sergipanos já se inscreveram na competição.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a importância da participação de todas as escolas. “Os Jogos da Primavera são a maior competição de desporto escolar do nosso estado e também são seletivas para grandes competições de desporto escolar no país, como os Jogos da Juventude e os Jogos Escolares Brasileiros, os JEBs. Todos os atletas sergipanos podem e devem participar dos Jogos da Primavera, e aproveitar a oportunidade de iniciar uma carreira esportiva”, acrescenta.

Novidades

A 39ª edição dos Jogos da Primavera terá duas novas modalidades esportivas: o tiro com arco e o Triathlon, além das tradicionais: futsal, atletismo, ciclismo, jiu-jitsu, voleibol, handebol, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete 3×3, Wrestling, taekwondo, karatê, badminton, ginástica artística e rítmica, vôlei de praia e polo aquático. Os Jogos também compreendem modalidades adaptadas: paratletismo, paranatação, vôlei sentado e parabadminton. Neste ano, também foi incluída a categoria infantil, para crianças com idades entre 8 e 11 anos, além das categorias A (de 12 a 14 anos) e B (de 15 a 17 anos).