Abertas as inscrições para o Programa Futuras Cientistas

A banca revisa conteúdos das provas de matemática, ciências da natureza e redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), preparando as estudantes para acesso à universidade com atividades práticas e teóricas.

Podem se inscrever alunas matriculadas no 3º ano do ensino médio da rede pública, seja do Ensino regular, integral ou semi-integral. Também podem fazer a inscrição egressas que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas.

As selecionadas receberão uma bolsa-auxílio no valor de R$ 300 e participarão das tutorias temáticas, no período de 1º de setembro a 29 de outubro.

De acordo com a Seduc, as estudantes terão acesso aos conteúdos gravados para revisão posterior. Todo o material para as atividades práticas será fornecido pelo Cetene.

Vagas

O Cetene disponibilizou o total de cinco vagas para Sergipe, sendo duas para ampla concorrência; uma vaga para ex-participantes da Imersão Científica; uma vaga para mulheres negras, trans ou travestis; e uma vaga para mulheres com deficiência. Todas as vagas deverão ser preenchidas por mulheres.