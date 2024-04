Inscrições para provas do Encceja 2024 terão início nesta segunda

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) terão início no dia 29 de abril e se encerrarão no dia 10 de maio. De acordo com o edital nº 18, publicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em 8 de março, o exame é oferecido gratuitamente e destinado a jovens e adultos que não concluíram seus estudos na idade apropriada para cada nível de ensino. O exame avaliará as competências, habilidades e conhecimentos dos candidatos.

Para realizar a prova do Encceja, o indivíduo deve ter, no mínimo, a idade de 15 anos completos para fazer o exame do ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para o ensino médio na data de realização do exame. Após concluir sua inscrição, ela não poderá ser cancelada. O participante deverá acompanhar a situação de sua inscrição e a divulgação de seu local de provas no endereço eletrônico em que realizou a inscrição.

As solicitações de atendimento especializado e de tratamento pelo nome social devem ser feitas no ato da inscrição. O Inep garantirá os recursos de acessibilidade e/ou tratamento pelo nome social para os participantes que os solicitarem, desde que comprovem a necessidade.

Em Sergipe, as provas do Encceja de 2024 serão realizadas no dia 25 de agosto nos seguintes municípios: Aracaju, Canindé do São Francisco, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora do Socorro, Propriá, São Cristóvão e Simão Dias.

As avaliações do ensino fundamental serão compostas de quatro provas objetivas, cada uma com trinta questões, abrangendo diferentes áreas do conhecimento, além de uma proposta de redação. A primeira avaliação será da área de Ciências Naturais, a segunda será de Matemática e a terceira contemplará as disciplinas de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Arte, Educação Física e Redação. A quarta prova será de História e Geografia.

As avaliações do Ensino Médio também serão compostas de quatro provas objetivas, cada uma com trinta questões em cada área do conhecimento, além de uma proposta de redação. A primeira prova será da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e a segunda contemplará a área de Matemática e suas Tecnologias. A terceira prova será de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação, e a quarta prova será de Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O participante que não tiver justificado sua ausência no Encceja de 2023 ou teve a solicitação de justificativa reprovada deverá reembolsar ao Inep o valor de quarenta reais, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). O boleto será gerado no sistema de inscrição e poderá ser pago em qualquer banco ou casa lotérica, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários.

No momento da inscrição, o candidato deverá indicar a Secretaria Estadual de Educação ou o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, para o qual deseja solicitar o certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou do Ensino Médio ou a Declaração Parcial de Proficiência. A indicação não está condicionada ao estado de residência do participante, podendo este escolher uma das opções apresentadas na inscrição.

Para uma melhor preparação dos candidatos que participarão do Encceja 2024, a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), por meio da Divisão de Exames e Certificação (Diex), disponibiliza uma série de recursos e atividades no Portal do Supletivo. Os materiais didáticos e os conteúdos voltados para as provas do Ensino Fundamental e Médio, bem como simulados com questões de provas de anos anteriores do Encceja, estão disponíveis no link https://www.seduc.se.gov.br/portais/supletivo/.

De acordo com o coordenador da Diex, professor Edson Aragão, aqueles que enfrentarem dificuldades para realizar a inscrição no Encceja podem contar com o suporte técnico da Diex na sede da Seduc, de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h. “Reforçamos a necessidade de todos os participantes fazerem a leitura do edital antes da inscrição, a fim de tomarem conhecimento das regras sobre o processo, bem como visitarem o Portal do Supletivo, onde disponibilizamos uma série de recursos pedagógicos capazes de auxiliá-los durante os estudos”, afirma.

Encceja

Com a oferta do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), o Governo Federal, por meio do Inep e do Ministério da Educação, reafirma o compromisso de assegurar aos jovens e adultos que estão fora da escola a possibilidade de serem avaliados e certificados em nível de Ensino Fundamental ou Médio. A iniciativa fornece condições de continuidade aos estudos e de melhor competitividade no mercado de trabalho.

Em Sergipe, no ano de 2023, foram inscritos 14.842 candidatos, sendo 2.364 para as provas do Ensino Fundamental e 12.478 para as provas do nível médio. Para 2024, as inscrições ocorrerão a partir de 29 de abril no site: enccejanacional.inep.gov.br/encceja.

Confira também o edital nº 18, publicado pelo Inep.

Fonte: Governo de SE