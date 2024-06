Inscrições para temporada da Hattrick League estão abertas

No mês de julho, começa a terceira temporada da Hattrick League, competição de futebol society inspirada na Premiere League Inglesa. Os jogos acontecem na Arena da Orla de Atalaia em Aracaju. As inscrições já estão abertas e vão até o preenchimento das vagas.

Ao todo, são dez equipes participantes, e elas levam os nomes dos clubes tradicionais do futebol inglês. A expectativa é que haja a participação de 120 atletas. A competição sempre traz novidades para os jogadores e público. Uma das mais badaladas é a bola entregue ao autor de um hat-trick, com QR Code dos gols marcados. Para este ano, também será disponibilizado um álbum de figurinhas com os atletas sendo os astros.

Outro fato novo é que o evento terá cobertura do Globo Esporte Sergipe, com quadro dentro do programa duas vezes por semana mostrando os lances de destaque de cada rodada, entrevistas, tabelas de classificação e próximos jogos e enquete divulgada na TV, com votação no ge.globo/se para escolher o gol mais bonito de cada rodada.

– Com a parceria que acabamos de fechar com a TV Sergipe, não tenho dúvidas que a Hattrick se estabelecerá definitivamente como a melhor liga desse segmento no Estado, e continuaremos sempre em busca de superar nosso principal concorrente, que sempre será a temporada anterior da Hattrick League – ponderou Ricardo Fonseca, organizador do evento.

Ao todo, são 37 semanas de bola rolando com término previsto apenas em maio de 2025. São duas competições acontecendo de forma paralela (Liga e Copa). Serão mais de 150 jogos sendo realizados nas terças a partir das 19h.

– A expectativa é de que teremos a melhor temporada da Hattrick. Além da terceira temporada consolidar o sucesso que é a Liga, seja na questão da organização e nos ciclos de amizades construídos, essa temporada trará grandes novidades, a exemplo do quadro no Globo Esporte. Já temos as transmissões ao vivo no YouTube com narração e agora apareceremos na telinha da Globo. É algo muito bacana, divertido e faz com que nós, peladeiros, tenhamos um pouco da experiência midiática de um jogador profissional. E a responsabilidade aumenta. Não podemos fazer feio porque vai passar na TV! – disse o jogador Walter Uchoa, que participou de todas as temporadas.

A Hattrick League tem se consolidado como um dos principais torneios de futebol society de Aracaju, oferecendo uma plataforma para que os jogadores locais possam mostrar suas habilidades e competir em um ambiente organizado e profissional. A expectativa é que a liga continue crescendo e se tornando cada vez mais relevante no cenário esportivo local.

Fonte: G1/SE