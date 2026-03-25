INSS inicia pagamento de benefícios e auxílios nesta quarta-feira, 25

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar, nesta quarta-feira, 25, benefícios e auxílios referentes ao mês de março. As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. É de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia que irão receber.
Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0102-5, o dígito final a ser considerado é o 2.
Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta quarta, 25 de março, e estão previstos para terminarem no dia 8 de abril. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 1º de abril e também estão previstos para encerrarem no dia 8. Seguem abaixo todas as datas:
Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:
|FINAL 1
|25/MARÇO
|FINAL 2
|26/MARÇO
|FINAL 3
|27/MARÇO
|FINAL 4
|30/MARÇO
|FINAL 5
|31/MARÇO
|FINAL 6
|1/ABRIL
|FINAL 7
|2/ABRIL
|FINAL 8
|6/ABRIL
|FINAL 9
|7/ABRIL
|FINAL 0
|8/ABRIL
Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:
|FINAL 1 E 6
|1/ABRIL
|FINAL 2 E 7
|2/ABRIL
|FINAL 3 E 8
|6/ABRIL
|FINAL 4 E 9
|7/ABRIL
|FINAL 5 E 0
|8/ABRIL
Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.
Fonte: Agência GOV