INSS inicia pagamento de benefícios e auxílios nesta quarta-feira, 25

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), começa a pagar, nesta quarta-feira, 25, benefícios e auxílios referentes ao mês de março. As datas seguem o calendário de pagamento, divulgado no fim do ano passado. É de extrema importância que os beneficiários estejam atentos ao dia que irão receber.

Para verificar a data de pagamento, o cidadão deve verificar o número final do cartão de benefício, sem considerar o último dígito verificador que aparece depois do traço. Por exemplo, se o número do benefício for 0102-5, o dígito final a ser considerado é o 2.

Os pagamentos de até um salário mínimo começam nesta quarta, 25 de março, e estão previstos para terminarem no dia 8 de abril. Os benefícios acima de um salário mínimo começarão a ser pagos no dia 1º de abril e também estão previstos para encerrarem no dia 8. Seguem abaixo todas as datas:

Calendário para quem ganha até 1 salário mínimo:

FINAL 1 25/MARÇO FINAL 2 26/MARÇO FINAL 3 27/MARÇO FINAL 4 30/MARÇO FINAL 5 31/MARÇO FINAL 6 1/ABRIL FINAL 7 2/ABRIL FINAL 8 6/ABRIL FINAL 9 7/ABRIL FINAL 0 8/ABRIL

Calendário para quem ganha acima de 1 salário mínimo:

FINAL 1 E 6 1/ABRIL FINAL 2 E 7 2/ABRIL FINAL 3 E 8 6/ABRIL FINAL 4 E 9 7/ABRIL FINAL 5 E 0 8/ABRIL

Para consultar o número do cartão do benefício, acesse o site ou aplicativo Meu INSS, e clique no serviço “extrato de pagamento”. Também é possível obter a informação pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Fonte: Agência GOV