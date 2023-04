Instabilidade no fornecimento de energia atinge 48 municípios sergipanos

Na última quarta-feira, 12, uma instabilidade no fornecimento de energia elétrica atingiu 370 mil unidades em 48 municípios de Sergipe. De acordo com a Energisa, o problema foi registrado entre às 13h26 até às 15h26.

A empresa ainda informou que não houve anormalidades no sistema de distribuição da Energisa, mas na supridora, e que as causas da ocorrência estão sendo apuradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Já a instabilidade, que prejudicou os usuários de telefonia móvel, foi sentida nos municípios do Sertão, Agreste e Centro-Sul de Sergipe. Além disso, em Lagarto, programas de rádio chegaram a ser interrompidos.