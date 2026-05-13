Instalação de guarda-corpos metálicos é concluída em ponte que liga Lagarto e São Domingos

Os serviços de instalação de guarda-corpos metálicos e de concreto na ponte que liga os municípios de Lagarto e São Domingos, na Rodovia SE-170 e sobre o Rio Vaza-Barris, foram concluídos, ampliando a proteção para motoristas e pedestres que utilizam a via diariamente. A obra, realizada pelo Governo de Sergipe, por meio do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária (DER/SE), teve um investimento na ordem de R$ R$ 1.211.168,00.

De acordo com o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, a finalização dos serviços coloca a ponte sobre o Rio Vaza-Barris dentro dos padrões modernos de segurança rodoviária, oferecendo mais segurança aos usuários. “A ponte sobre o Rio Vaza-Barris possui um fluxo intenso, tornando indispensável a barreira física, para a garantia de uma maior segurança viária. Esse é um ponto estratégico da Rodovia SE-170, que merecia essa intervenção e, agora, ela está entregue à população”, pontuou.

Com uma extensão de 250 metros, a ponte recebeu uma barreira de proteção reforçada em ambos os lados. O projeto fez a instalação de 500 metros de guarda-corpo de concreto e 513,04 metros de guarda-corpo metálico de proteção. Além das estruturas de concreto e metal, também foi instalada uma tela de proteção fixada em postes acoplados ao guarda-corpo, garantindo uma barreira física mais alta e resistente ao robusto sistema de segurança.

Fonte: Governo de SE