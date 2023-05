Instalada a Academia de Letras, Artes e Cultura de Riachão do Dantas

No último sábado, 20, foi oficialmente instalar a Academia de Letras, Artes e Cultura (ARLAC) de Riachão do Dantas. A entidade tem como patrono o jornalista e poeta João Oliva Alves, que carrega desde cedo, a responsabilidade de eternizar nomes de seus filhos ilustres que fazem o município ser admirado e reconhecido como celeiro de intelectuais.

Segundo a Prefeitura de Riachão do Dantas, a ARLAC foi “Um presente imensurável para a história dessa terra que completou no último dia 09, 153 anos de uma história que se renova”.

Já a prefeita Simone de Dona Raimunda comemorou a instalação desta tão importante entidade no município. “Enquanto gestora, sigo apoiando e valorizando as manifestações e criações que tem como finalidade, manter viva a história e as riquezas do nosso povo”, ressaltou.

A ARLAC é uma entidade sem fins lucrativos e tem por finalidade “promover o conhecimento literário, incentivando não apenas a conhecimento das letras, mas também das artes e da cultura em suas diversas manifestações”. Ele tem em em sua composição nomes como Francisco Dantas, um dos maiores romancistas do país, filho de Riachão, que por motivos pessoais não esteve presente na cerimônia, mas que ocupa a cadeira de n⁰3, Ibarê Dantas, cientista político, escritor renomado e consagrado, os professores e escritores Terezinha Oliva e Eduardo Oliva, filhos do Patrono da Academia, e tantos outros nomes.