Instituto Banese recebe inscrições para o projeto Quintas da Gente

Com os objetivos de ampliar a visibilidade das iniciativas artísticas e culturais sergipanas e contribuir com o maior acesso da população a essa produção, o Instituto Banese realiza a 2ª edição do projeto Quintas da Gente. Com inscrições abertas até dia 28 de agosto, próxima segunda-feira, a iniciativa democratiza o uso da Sala Cândido de Faria, no museu, sem ônus e com toda a renda arrecadada com a venda de ingressos revertida para o artista proponente.

Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou jurídicas, com comprovada atuação artística em Sergipe. Cada proponente pode inscrever quantos projetos desejar, mas apenas um será contemplado.

Para participar, o interessado deve efetuar a inscrição por meio de link, onde também estão disponibilizados mais detalhes do edital e o formulário de inscrição para preenchimento.

A seleção dos projetos será baseada nos critérios apresentados no chamamento público: justificativa do projeto; currículo e obra do proponente; viabilidade de execução da proposta; articulação, divulgação e contrapartida social. O resultado será divulgado no dia 31 de agosto nas redes sociais da instituição e no site do Museu (www.museudagentesergipana.com.br).