Instituto de Identificação oferece atendimento sem agendamento para estudantes que farão o Enem

A Polícia Científica de Sergipe, por meio do Instituto de Identificação, realizará uma força-tarefa para atender estudantes que precisam emitir ou atualizar a carteira de identidade para fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A partir da próxima segunda-feira, 26, até 04 de novembro, os candidatos poderão procurar qualquer uma das unidades de atendimento do Instituto no estado, sem necessidade de agendamento.

Para solicitar o atendimento, é necessário apresentar o comprovante de inscrição no Enem. Segundo o diretor do Instituto de Identificação, Jenilson Gomes, os estudantes atendidos até quarta-feira, 04, terão o documento disponível na própria unidade onde fizeram a solicitação até sexta-feira, 6 de novembro, antes da aplicação do exame.

“Identificamos que ainda faltam muitos alunos que estão se preparando para o Enem, mas ainda não têm a sua carteira de identidade atualizada. O compromisso do Instituto de Identificação é garantir que esse estudante, depois de tanto esforço, não perca a prova por falta de documento”, explicou Jenilson.

Onde solicitar

O atendimento estará disponível em mais de 80 postos distribuídos por mais de 65 municípios sergipanos. A lista completa das unidades pode ser consultada no site da Secretaria da Segurança Pública, em ssp.se.gov.br. A orientação é procurar o posto mais próximo da residência.

O diretor reforça que o documento oficial com foto é necessário para a identificação do candidato no local de prova. A recomendação é que os estudantes que precisam emitir ou atualizar a identidade procurem uma unidade o quanto antes, especialmente aqueles que desejam receber o documento antes da aplicação do Enem.

A iniciativa integra uma força-tarefa do Governo de Sergipe, por meio do Instituto de Identificação, para facilitar o acesso à documentação e evitar que candidatos sejam impedidos de realizar a prova por falta de identificação adequada.

Fonte: SSP/SE