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Instituto de Identificação realiza ação especial para emissão da primeira via da CIN de crianças

IDENTIDADE

O Instituto de Identificação Papiloscopista Wendel da Silva Gonzaga (IIWSG) realiza, nesta sexta-feira, 9, uma ação especial em alusão ao Dia da Criança, com atendimento voltado à emissão da primeira via da Carteira de Identidade Nacional (CIN) para crianças de 0 a 12 anos que ainda não possuem o documento.

Durante a ação, o Instituto de Identificação funciona das 7h às 18h, sem intervalo para o almoço. A previsão é atender até 300 crianças, com distribuição de senhas de acordo com a capacidade de atendimento. Não é necessário realizar agendamento prévio: basta comparecer ao local, retirar a senha e aguardar o atendimento.

A criança deve estar acompanhada de seu responsável legal, que pode ser pai, mãe, avô ou outro responsável devidamente identificado. Caso o responsável também necessite emitir a carteira de identidade, ele também pode ser atendido durante a ação, desde que apresente a documentação necessária.

Para a emissão da CIN da criança, é obrigatória a apresentação da certidão de nascimento original, legível e sem rasuras. O responsável legal deve apresentar documento oficial com foto, como carteira de identidade ou Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Caso o responsável também solicite a emissão da CIN, além do documento oficial com foto, deve apresentar o respectivo registro civil: certidão de nascimento, no caso de pessoa solteira; ou certidão de casamento com a devida averbação, nos casos de casamento, divórcio ou viuvez.

O Instituto de Identificação reforça que os documentos devem ser apresentados sempre em sua versão original, legível e sem rasuras. Não é necessário levar cópias dos documentos nem comprovante de residência.

Fonte: SSP/SE

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