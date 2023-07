Instituto Rui Barbosa oferta 200 vagas em cursos técnicos de nível médio

Referência em Sergipe na formação de técnicos de nível médio, o Instituto de Educação Rui Barbosa (IERB) é uma das instituições de ensino da rede pública estadual que recebe inscrições, até o dia 21 de julho, para o preenchimento de vagas no processo seletivo simplificado do Programa Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe (ProTec/SE), da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc). Ao todo, serão selecionados 200 alunos para realizarem suas formações nos cursos técnicos profissionalizantes de Cuidador de Idosos, Nutrição e Dietética e Secretaria Escolar, de forma totalmente gratuita.

De acordo com a coordenadora pedagógica do IERB, Cléssia Regina Resende, para os cursos de Cuidador de Idosos e Secretaria Escolar estão disponíveis 40 vagas/turma apenas para o turno da noite. Já para o curso de Nutrição e Dietética serão outras 40 vagas/turma ofertadas nos turnos manhã, tarde e noite.

“Desde que o edital foi lançado, muitas pessoas estão buscando informações sobre a disponibilidade de vagas dos nossos cursos, seja por telefone, seja por mídias sociais. Nossa expectativa é alta, inclusive na última seleção tivemos listas de excedentes nos três cursos em que ofertamos vagas”, comenta.

Essa alta procura por cursos do IERB tem explicação. Além dos excelentes resultados apresentados no número de concluintes, a direção do Instituto tem articulado diversas parcerias com empresas e instituições públicas e privadas de Sergipe para a realização de estágios. “Como a qualidade da formação dos nossos alunos é de alto nível, na maioria das vezes eles finalizam o estágio já com a vaga de emprego garantida”, destaca Cléssia.

A aluna do curso de Secretaria Escolar e monitora de Desempenho do IERB, Sueli Aquino, também destaca que no IERB os alunos vão encontrar um ambiente acolhedor e, ao mesmo tempo, desafiador. “Com certeza esse é um investimento em educação que vale a pena, pois, além do estímulo que recebemos diariamente dos professores, também há um forte incentivo à inserção ou reinserção no mercado de trabalho”.

O processo seletivo faz parte do Programa Educação Profissional e Tecnológica de Sergipe (ProTec/SE), sancionado pelo governador Fábio Mitidieri, com as finalidades de expandir e democratizar o ingresso dos jovens e adultos que compõem a rede pública estadual de ensino de Sergipe na educação técnica de qualidade, por meio da ampliação da oferta de vagas de educação profissional e tecnológica no Estado e de incentivo à inserção do estudante no mercado de trabalho. No edital nº 11/2023/GS/SEDUC estão previstas mais de 1.850 vagas em 30 cursos profissionalizantes, distribuídos em 13 municípios sergipanos.

Preenchimento de inscrição, matrícula e confirmação

O período de inscrição se encerra no dia 21 de julho. A divulgação do resultado será feita no dia 31 de julho. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter idade mínima de 16 anos; ter concluído o Ensino Médio; ter disponibilidade para frequentar as aulas presenciais no turno selecionado e nos sábados letivos de reposição ou complementação de carga horária; apresentar histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou equivalente.

O calendário de inscrição para o processo seletivo ocorrerá em três fases: o preenchimento da ficha no Portal da Matrícula – matricula.seduc.se.gov.br (cadastro); a efetivação da matrícula, que acontecerá no dia 1º de agosto com a entrega do comprovante de inscrição on-line, em envelope, na instituição educacional que ofertará o curso escolhido, juntamente com documentos comprobatórios necessários para composição da lista de classificação e a terceira fase; e a efetivação da matrícula com a entrega da comprovação de conclusão do ensino médio e histórico escolar.

