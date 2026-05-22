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Instituto Valmir Monteiro beneficia moradores Colônia Treze com ação de saúde

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O Instituto Valmir Monteiro realizou, nesta sexta-feira, 22, uma importante ação social voltada à saúde oftalmológica da população do povoado Colônia Treze, em Lagarto. A iniciativa aconteceu em parceria com a Cercos e o Projeto Visão Para Todos, principal parceiro da ação.

Durante o dia, quase cem pessoas foram atendidas com exames de vista gratuitos, além da doação de armações e oferta de lentes com preços promocionais, ampliando o acesso da população aos cuidados com a saúde ocular.

A estrutura foi montada na Praça Santa Luiza, garantindo atendimento especializado, acolhimento e comodidade para os moradores da comunidade.

O deputado estadual Ibrain de Valmir (PV) destacou a importância de ações que levam serviços essenciais diretamente para quem mais precisa.

“Fico muito feliz em apoiar iniciativas como essa, que cuidam das pessoas e levam dignidade para nossa população. Saúde visual é qualidade de vida, inclusão e cuidado com as famílias”, afirmou.

A ação reforça o compromisso social do Instituto Valmir Monteiro em promover cidadania, assistência e acesso a serviços de saúde para a população lagartense.

Ascom – Instituto Valmir Monteiro (PV)

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