Integração entre Sergipe e Alagoas leva à apreensão de cerca de R$ 2 milhões em dinheiro

Uma ação integrada entre as forças de segurança de Sergipe e Alagoas resultou na apreensão de cerca de R$ 2 milhões em dinheiro, na última sexta-feira, 18, durante uma abordagem realizada por equipes da Rotam, no bairro do Farol, em Maceió. Dois homens foram conduzidos para prestar esclarecimentos.

A ação teve início a partir de informações apuradas pela Secretaria da Segurança Pública de Sergipe (SSP-SE), que foram repassadas pelo secretário João Eloy ao secretário da Segurança Pública de Alagoas, Flávio Saraiva da Silva. A partir dos dados compartilhados, as forças de segurança alagoanas passaram a acompanhar os suspeitos.

Um dos homens abordados havia acabado de sair de uma agência bancária localizada na região. Durante a abordagem ao veículo, os policiais encontraram a grande quantia em espécie.

De acordo com as informações levantadas pela segurança pública de Sergipe e compartilhadas com Alagoas, um dos homens conduzidos seria diretor de uma empresa que presta serviços de iluminação pública para o município de Maceió. Ainda segundo os dados obtidos durante as investigações em Sergipe, o mesmo homem teria realizado anteriormente outros saques no valor de R$ 1 milhão cada.

Após a apreensão, os dois homens e o dinheiro foram encaminhados à Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco), em Alagoas.

A origem e a destinação dos valores serão investigadas pelas autoridades competentes. O caso também deverá esclarecer as circunstâncias dos saques e a eventual relação dos valores apreendidos com as informações que deram origem à operação integrada entre as forças de segurança dos dois estados.

A atuação conjunta reforça o intercâmbio de informações de inteligência entre Sergipe e Alagoas, permitindo que dados apurados em um estado sejam compartilhados e utilizados pelas equipes de segurança de outra unidade da Federação em ações de prevenção e repressão ao crime.

Fonte: SSP/SE