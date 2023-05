Interno do sistema prisional entra confronto com policiais de Lagarto

Na noite da última terça-feira, 9, um suspeito de cometer os crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio entrou em confronto com policiais do BPATI e da Policia Civil, na cidade de Lagarto.

De acordo com o BPATI, o suspeito era um interno do sistema prisional que estava no regime semiaberto, trabalhando durante o dia e recolhendo-se a noite. “Foram apreendidas drogas, arma de fogo e munições”, acrescentou.

Mais informações sobre a ocorrência devem ser apresentadas pelas autoridades ao longo do dia. O Portal Lagartense segue acompanhando.