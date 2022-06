Internos tentam fugir de Unidade de Custódia Psiquiátrica da polícia

A Polícia Penal de Sergipe evitou, na última sexta-feira, 10, a fuga de dois internos na Unidade de Custódia Psiquiátrica (UCP), localizada em Aracaju. A ação foi realizada a partir de uma revista de rotina, por servidores plantonistas da própria unidade.

De acordo com a diretora da UCP, Edjane Marinho, dois custodiados ameaçavam com frequência fugir da unidade. Em razão disso, ela reuniu o corpo diretivo e definiram que seria necessário a realização de inspeções diárias nas celas, buscando evitar justamente as fugas.

Sendo assim, na rotina de inspeção diária de hoje, a equipe identificou um orifício justamente na cela em que estavam os custodiados que ameaçavam fugir. Imediatamente as medidas padrões foram tomadas pela direção.

“Eles foram remanejados de celas e por se tratarem de pessoas com transtorno mental em conflito com a lei, passarão por avaliação técnica, psiquiátrica e psicológica. Posteriormente, serão ouvidos pela comissão disciplinar da unidade para iniciar as ações pertinentes à abertura do Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD)”, detalha a diretora, Edjane Marinho.

Sobre a Unidade de Custódia Psiquiátrica

A Unidade de Custódia Psiquiátrica é um dos tipos de estabelecimentos penais, previstos na Lei de Execução Penal, que destina-se aos inimputáveis ou semi-inimputáveis. É uma espécie de hospital-presídio, que tem o dever de custodiar e tratar a pessoa com transtorno mental em conflito com a lei. Nele, o exame psiquiátrico e os demais procedimentos necessários ao tratamento são obrigatórios para todos os internados.

Fonte: CNN