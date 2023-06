Inverno deve ser de baixas temperaturas e de chuvas dentro da normalidade

“Em Aracaju, as mínimas poderão chegar a 19ºC, durante a madrugada. No interior do estado, também no período da madrugada, as temperaturas poderão chegar aos 16º, com a possibilidade de, ao longo do inverno, declinar ainda mais, principalmente em municípios que estão localizados em regiões com altitudes mais elevadas, como Nossa Senhora da Glória, Carira e Riachão do Dantas”, explicou o meteorologista Overland Amaral.

Diante das projeções climáticas para o trimestre de junho, julho e agosto, a tendência é que na região do Litoral e Agreste sergipano a chuva permaneça dentro da normalidade, mas apresentando irregularidades na distribuição. Já no sertão, a chuva pode variar entre normal a abaixo da média.