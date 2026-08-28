Investigação da Polícia Civil de Sergipe leva à prisão, na Bahia, de suspeito de golpes de R$ 140 mil

A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Poço Redondo, em atuação integrada com a Polícia Civil da Bahia, localizou e prendeu a última quinta-feira, 27, um homem investigado por estelionato e falsificação de documento público. O suspeito foi encontrado na zona rural de São Desidério, no oeste baiano, e é investigado por uma série de golpes que teriam provocado prejuízo estimado em aproximadamente R$ 140 mil no município sergipano.

A prisão foi realizada por uma equipe do GATTI/Oeste da 11ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (11ª Coorpin/Barreiras), após diligências conduzidas pela Polícia Civil de Sergipe, com apoio técnico da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) e do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope).

Contra o investigado havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça de Sergipe, após representação da Polícia Civil no curso do inquérito que apura as fraudes.

Segundo as investigações, o homem se apresentava às vítimas como consultor agrícola e utilizava argumentos fraudulentos para obter vantagens financeiras. Em uma das situações apuradas, ele teria apresentado a uma vítima uma licença ambiental com indícios de falsificação após a contratação do serviço.

O levantamento policial aponta ainda registros relacionados a crimes patrimoniais e contra a fé pública em Sergipe e em outros estados, a exemplo de estelionato, roubo e falsidade ideológica.

Após a prisão, o investigado foi submetido aos procedimentos legais e está à disposição da Justiça.

Fonte: SSP/SE