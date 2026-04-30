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Investigado de alta periculosidade morre após confronto no interior de Sergipe

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A Polícia Civil de Sergipe, por meio da Delegacia de Cristinápolis, realizou, na última quarta-feira, 29, uma ação que resultou na localização de um investigado de alta periculosidade no município.

De acordo com as informações policiais, o investigado já vinha sendo monitorado por envolvimento em diversas atividades ilícitas na região.

As investigações apontam que ele era ligado a uma organização criminosa e considerado uma das principais lideranças do tráfico de drogas em Cristinápolis, além de ser investigado por diversos homicídios e outras práticas criminosas.

Durante a operação, as equipes localizaram o suspeito, que estava em posse de drogas embaladas para comercialização e um revólver. No momento da abordagem, o homem reagiu à abordagem. Em confronto, ele foi atingido, socorrido, mas não resistiu e foi a óbito.

O delegado Gustavo Viterbo informou que as diligências seguem em andamento com o objetivo de identificar possíveis conexões criminosas e desarticular o grupo ao qual o investigado estaria vinculado.

A Polícia Civil reforça a importância da colaboração da população no combate à criminalidade e destaca que denúncias podem ser realizadas de forma anônima por meio do Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo.

Fonte: SSP/SE

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