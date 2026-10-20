Investigado por feminicídio no povoado Barro Vermelho morre durante confronto com a polícia

Uma operação conjunta da Polícia Civil e da Polícia Militar de Sergipe, com apoio do Grupamento Tático Aéreo (GTA) da SSP, localizou, ainda nesta terça-feira, 20, um homem investigado pela morte de uma mulher ocorrida no final da tarde da segunda-feira, 19, no povoado Barro Vermelho, em Lagarto.

Na tarde de segunda-feira, equipes da Polícia Militar foram acionadas inicialmente para atender a uma ocorrência de tentativa de homicídio no povoado Barro Vermelho. No local, encontraram a mulher caída no banheiro, sem sinais vitais e com ferimentos possivelmente provocados por arma branca. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte.

A partir daí, uma ação integrada entre a Delegacia Regional de Lagarto, 7º Batalhão de Polícia Militar e GTA mobilizou policiais em diligências para localizar o homem. As buscas foram realizadas durante a noite, a madrugada e o início da manhã, até encontrar o investigado em uma área de mata de uma propriedade rural do município. Durante a abordagem, ele reagiu à ação policial e foi atingido por disparos. As equipes prestaram socorro e o encaminharam ao hospital de Lagarto, onde morreu.

A área foi isolada para os trabalhos da Criminalística, enquanto a Delegacia Regional de Lagarto iniciou os procedimentos investigativos, com coleta de informações e depoimentos de testemunhas.

A Polícia Civil segue responsável pela investigação do feminicídio e pelo esclarecimento das circunstâncias do caso.

Fonte: SSP/SE