Investigado por golpes do IPVA é preso em Sergipe durante operação interestadual

Na manhã desta quarta-feira, 29, policiais civis do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (Dipol) da Polícia Civil de Sergipe, cumpriram mandado de prisão preventiva contra um homem de 34 anos, no bairro Jabutiana, em Aracaju. A ação integra a Operação Espelho Turvo, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais.

O investigado é suspeito de envolvimento em crimes de organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações conduzidas pela Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 3ª DRACO/DEOESP, o grupo criminoso atuava de forma estruturada na prática de golpes virtuais.

De acordo com a apuração, a organização criminosa, composta por ao menos 24 integrantes identificados, utilizava sites fraudulentos que simulavam páginas oficiais do Governo de Minas Gerais e do Detran para enganar vítimas no pagamento do IPVA 2024/2025.

Os criminosos atraíam usuários por meio de links patrocinados em mecanismos de busca e direcionavam os pagamentos via PIX para empresas de fachada, com nomes semelhantes a órgãos públicos.

As investigações apontam que, apenas nove dos principais envolvidos, movimentaram mais de R$ 27 milhões com o esquema, que fez diversas vítimas no estado mineiro.

Após a prisão, o investigado foi conduzido à sede do Cope, onde permanece à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.

A operação reforça a importância da atuação integrada entre as forças de segurança de diferentes estados no combate à criminalidade organizada, especialmente em crimes praticados no ambiente digital.