Investigado por homicídio no interior de SE é preso em Pernambuco

Em ação conjunta, um homem investigado por homicídio em Canindé de São Francisco foi detido em cumprimento a mandado de prisão na cidade de Caruaru (PE). A ação policial, que ocorreu na última quinta-feira, 20, foi desencadeada pela Delegacia de Canindé de São Francisco, Divisão de Inteligência (Dipol) e Departamento de Repressão ao Narcotráfico de Caruaru (Denarc).

De acordo com as informações policiais, o crime de homicídio aconteceu em 07 de agosto de 2023, na Zona Rural de Canindé de São Francisco. A vítima do crime foi um homem.

Outros três suspeitos do homicídio já haviam sido presos em decorrência deste crime, e o último envolvido encontrava-se foragido desde a prática criminosa.

Com a prisão do quarto investigado, todos os envolvidos no crime seguem presos à disposição da justiça sergipana.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Fonte: SSP/SE