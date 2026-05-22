Investigado por tráfico e organização criminosa é preso durante operação interestadual em Sergipe

A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), cumpriu na manhã desta sexta-feira, 22, um mandado de prisão preventiva contra um homem investigado por tráfico de drogas e organização criminosa. A ação ocorreu no município de Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana de Aracaju.

O cumprimento da ordem judicial integra a Operação Naufragium, deflagrada pela Polícia Civil da Bahia para desarticular grupos criminosos com atuação interestadual envolvidos em crimes relacionados ao tráfico de entorpecentes, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.

A ofensiva policial ocorreu simultaneamente nos estados da Bahia, Sergipe, São Paulo e Rio Grande do Sul, com o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

As investigações são conduzidas pelo Departamento Especializado de Investigação e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) da Bahia, por meio da 2ª Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (2ª DTE/Central). O trabalho integrado entre as polícias civis dos estados envolvidos permitiu a localização do investigado em Sergipe.

Após o cumprimento do mandado, o homem foi encaminhado à sede do Cope, onde foram adotados os procedimentos legais cabíveis. Ele permanece à disposição da Justiça e deverá passar por audiência de custódia.

Fonte: SSP/SE