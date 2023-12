Investigados por extorsão, pai e filho morrem em confronto com a polícia

Na última quinta-feira, 13, dois investigados – sendo pai e filho – por extorsão e ameaça contra comerciantes de Itabaiana morreram após confrontar a Polícia Civil durante uma operação que os localizaram.

De acordo com o delegado Fábio Alan, a operação é fruto do trabalho investigativo da Delegacia Regional de Itabaiana. “Um dos investigados era conhecido na região pela prática de pistolagem na cidade e há três homicídios atribuídos a ele. Esses crimes estão em apuração”, explicou.

Nos crimes de extorsão e ameaça, o investigado mais velho atuava como um suposto segurança na região do mercado do município. “Ele extorquia os comerciantes em troca de uma suposta segurança. Ele dizia que as pessoas podiam ser vítimas de roubos e furtos na região”, informou o delegado.

Após eles confrontarem os policiais e morrerem, duas armas de fogo foram apreendidas e serão encaminhadas à perícia para verificação da relação com os homicídios.