Investigados por tráfico de drogas são identificados em operação na Praia do Abaís

Dois investigados por tráfico de drogas integrantes de um grupo criminoso da região sudeste do país foram identificados em uma ação policial deflagrada pelo Departamento de Narcóticos (Denarc) na Praia do Abaís, em Estância. A Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) forneceu apoio especializado na operação que ocorreu na última terça-feira, 23. A ação policial é um desdobramento da Operação Narke, desencadeada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

De acordo com o delegado Rafael Kaufer, a investigação teve início há cerca de três meses. “Quando a gente recebeu informações de que dois homens estariam ali praticando tráfico de drogas na região, de maneira bem violenta, cometendo violência contra moradores, contra a vizinhança”, detalhou.

A partir da apuração policial conduzida pelo Denarc, foi possível identificar que os homens eram integrantes de um grupo criminoso de São Paulo. “Inclusive, os dois já foram presos por homicídio e tráfico de drogas em Cubatão (SP) e foram para Estância, de onde são naturais, para continuarem atuando na criminalidade”, contextualizou o delegado.

Nesta terça-feira, o Denarc e a Core deflagraram a operação conjunta para o cumprimento de decisões judiciais contra os investigados, mas eles entraram em confronto com as equipes policiais, foram atingidos, socorridos para uma unidade hospitalar, mas não resistiram aos ferimentos e foram a óbito.

Os investigados que entraram em confronto com as equipes policiais e já possuíam passagens criminais no estado de São Paulo foram identificados como Lenaldo dos Santos e Jeronilton Santos.

Como resultado da operação, as equipes policiais apreenderam dois revólveres, 1,7kg de substância vegetal com características de skunk – droga de alto valor -, sacos contendo cocaína e embalagens vazias para drogas, um carro e três celulares. O material foi encaminhado ao Denarc.

A Polícia Civil solicita que informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia, no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido, e as informações podem ser utilizadas para chegar a outros eventuais envolvidos com o grupo criminoso.

Fonte: SSP/SE