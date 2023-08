Investimento do PAC no HU de Lagarto possibilitará aumento de leitos

O novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), lançado pelo Governo Federal na última sexta-feira, 11, trouxe uma importante novidade. Pela primeira vez, os hospitais universitários federais receberão um investimento para melhorar e ampliar o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) e aumentar sua capacidade de ensino, pesquisa e inovação. O investimento totaliza cerca de R$ 1,5 bilhão no período 2024-2027, verba que será gerida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), estatal que administra o Hospital Universitário de Lagarto em Sergipe. “O Brasil entra em uma nova fase de investimentos na saúde para melhorar a vida da população e a Ebserh faz parte desse esforço”, afirma o presidente da estatal, Arthur Chioro.

No Hospital Universitário de Lagarto da Universidade Federal de Sergipe (HUL-UFS/Ebserh), o valor liberado pelo PAC é de aproximadamente R$ 26 milhões, cujo montante será investido na construção do Centro Administrativo, Ensino e Pesquisa e Imagem (CAEPI). O novo prédio será um divisor de águas na história do HUL-UFS/Ebserh, já que possibilitará ampliar os processos assistenciais, além do ganho de eficiência e a qualidade das operações e relações nos ambientes administrativo, do ensino e pesquisa e hospitalar.

O CAEPI representará um avanço significativo ao reunir todo o corpo funcional administrativo num prédio próprio, além dos espaços tão necessários e fundamentais para a consolidação dos processos de ensino e pesquisa, proporcionado um ambiente integrado para alunos e professores construírem e consolidarem os saberes. “Trata-se de uma ponte sólida entre a Universidade Federal de Sergipe e o Hospital Universitário de Lagarto”, garante o superintendente do HUL-UFS/Ebserh, Manoel Luiz de Cerqueira Neto. Além disso, parte da construção vai permitir a expansão de processos assistenciais envolvendo exames de imagem, como: ressonância, tomografias e ultrassonografias, além de toda parte laboratorial e de análise clínicas.

O superintendente explica que, com a construção do CAEPI, haverá o incremento na área assistencial, contribuindo com a Rede de Urgência e Emergência do Estado de Sergipe. “Com o CAEPI, todos os espaços administrativos do hospital serão estrategicamente direcionados à assistência para abrigar novos leitos de internamento e de terapia intensiva. Aumentaremos a oferta de leitos para o SUS em 50%, ultrapassando mais de 150”, destaca o gestor. Desta forma, o HUL-UFS/Ebserh cumpre seu papel com o SUS e com sua missão prestar assistência pública em saúde de forma humanizada, com excelência, criando condições para o ensino e pesquisa integrados à comunidade.

Mais investimentos

As intervenções por meio do PAC contemplarão todos os hospitais da Rede Ebserh, incluindo aqueles que, no momento, encontram-se em fase de negociação para serem incorporados à rede, o que inclui o Complexo Hospitalar da Universidade Federal do Rio de Janeiro (CH-UFRJ); da Universidade Federal de Lavras (HU-UFLA), em Minas Gerais; da Universidade Federal de Roraima (HU-UFRR); e da Universidade Federal do Acre (HU-UFAC). Estes dois últimos estados, inclusive, ainda não tinham unidades vinculadas e se somarão às 41 geridas pela empresa pública.

“Os investimentos do Programa consolidam a atividade da Ebserh, de modo que agora todos os estados possam usufruir de um modelo de gestão que tem funcionado desde a fundação da empresa, bem como solidificam o trabalho já realizado pela nossa rede, melhorando o ambiente que nossos profissionais exercem suas atividades e o usuário do SUS desfruta dos nossos serviços”, ressalta Arthur Chioro.

Fazem parte da aplicação dos recursos do PAC a reconfiguração e reestruturação de prédios antigos, alguns deles quase centenários, que necessitam melhorias, reforços estruturais, mudança de fluxos internos, para que as necessidades do perfil assistencial sejam atualizadas. A grande maioria das obras foi elencada de forma estratégica, estando vinculada ao incremento na assistência e a ampliação da oferta assistencial para a população do município onde o hospital está localizado, conforme explicou a diretora de Administração e Infraestrutura da Ebserh, Odete Gialdi.

A aplicação dos investimentos projeta as unidades da Ebserh para a manutenção da prestação de um serviço com excelência em longo prazo. “Nós precisamos, além de resolver as questões mais imediatas dos hospitais, pensá-los para o futuro. Muitas dessas intervenções que estamos fazendo hoje, através do PAC, também possibilitam que esses hospitais tenham uma nova reconfiguração física e tecnológica, para que daqui a 20 anos eles estejam ainda em condições de seguir funcionando e atendendo à população com qualidade”, detalhou Gialdi.

Fonte: Ebserh