Ipesaúde de Simão Dias está em pleno funcionamento

Os mais de três mil beneficiários da região centro-sul sergipana já podem utilizar os serviços da nova unidade do Instituto de Promoção e de Assistência à Saúde de Servidores do Estado de Sergipe (Ipesaúde) de Simão Dias. Lá são disponibilizadas consultas de diversas especialidades: Clínica Médica, Fonoaudiologia, Odontologia, Ortopedia, Terapia Ocupacional, Nutrição, Fisioterapia e Cirurgia Geral. Além disso, os beneficiários também podem realizar processos administrativos como renovação de carteiras e atualização cadastral, dentre outros serviços integrados à rede.

De acordo com a coordenadora do centro de saúde, Débora Silva dos Santos, a abertura da Unidade Regional do Ipesaúde em Simão Dias foi de grande importância para os beneficiários da região, visto que, com a sua inauguração, passou a ser possível oferecer atendimento médico de qualidade e acesso facilitado aos serviços do Instituto.

Para a coordenadora, a Unidade Regional de Simão Dias representa um grande avanço para a saúde pública, proporcionando um atendimento de qualidade e acessível a todos. “É uma oportunidade de cuidar da saúde de forma adequada”, ressaltou.

Ainda segundo Débora Santos, a procura por parte do beneficiário está ótima, cada médico está atendendo uma média de 12 pacientes por dia. “Há especialidades muito procuradas, como Ortopedia, que atende durante dois dias na semana, e a Fisioterapia, que presta atendimento em três dias durante a semana”, destacou.

A marcação de consultas está sendo realizada presencialmente na sede da unidade, localizada na Rua Manoel Carregosa, 301, Centro, Simão Dias, de segunda a sexta-feira, no horário das 7h às 13h.

Fonte: Governo de SE