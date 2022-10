IPTU Premiado: Prefeitura de Simão Dias realiza sorteio de prêmios dia 14

A Prefeitura de Simão Dias, através da Secretaria Municipal de Finanças e Tributos, realiza o sorteio de prêmios da Campanha do IPTU Premiado 2022.

O evento acontece no dia 14 de outubro, às 19h, no Espaço Brício e ao vivo no Instagram da prefeitura.

É bom frisar que o IPTU Premiado é uma forma de premiar os contribuintes que mantêm em dia os seus pagamentos. Os recursos arrecadados com o pagamento do imposto são aplicados em obras que visam melhorar a vida dos simãodienses.

Fonte: Prefeitura de Simão Dias