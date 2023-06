Na próxima segunda-feira, 12, a Prefeitura de Simão Dias realizará o Sorteio do IPTU Premiado 2023. O evento acontecerá às 19h, no Clube Cultural Caiçara, e será transmitido nas redes sociais do Município.

A Campanha do IPTU Premiado 2023 é organizada pelas Secretarias Municipais de Finanças e Tributos e Controle Interno. Com ela, o contribuinte colabora com o desenvolvimento de Simão Dias e ainda concorre a prêmios.