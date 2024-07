Itabaiana vence o Retrô-PE e está cada vez mais perto para classificação para segunda fase da Série D

Resumo

O Itabaiana venceu o Retrô-PE por 2 a 1 na noite desta quarta-feira, no Barretão, pela 11ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Gustavo Schutz abriu o placar no primeiro tempo e Gustavo Fagundes ampliou na segunda etapa. Alex, em bela cobrança de falta, descontou na etapa final.

Primeiro tempo

Mesmo sem muitas chances, o Tricolor da Serra conseguiu aproveitar melhor o trabalho ofensivo e saiu na frente com Gustavo Schutz aproveitando rebote de cabeceio de Gustavo Fagundes aos 43 minutos. Antes disso, João Pedro teve a chance de abrir o placar, mas acabou furando após cruzamento de Alencar.

Segundo tempo

Logo aos 10 minutos do segundo tempo Rennan Siqueira, do Retrô-PE, foi expulso. Entretanto, apesar de um jogador a menos, a Fênix passou a pressionar e encurralar o Itabaiana no campo de defesa. Mascote, de voleio, parou em boa defesa de Jefferson aos 20 minutos. A equipe pernambucana ainda teve uma sequência de escanteios em que também quase empatou. E quem não faz acaba levando. Após cobrança de escanteio, Gustavo Fagundes foi para cima do goleiro Paulo Ricardo, que não segurou a bola, e deixou que o volante a tocasse para o fundo das redes. O Retrô-PE ainda conseguiu diminuir em bela cobrança de falta de Alex, mas a reação parou por aí.

Olho na tabela

Com a vitória, o Itabaiana chega aos 23 pontos e praticamente garante a classificação para a próxima fase da Série D. Já o Retrô-PE segue com 17 pontos, na vice-liderança.

Próximos jogosO Itabaiana volta a campo no domingo, às 16h, contra o Petrolina, no Barretão. No mesmo dia e horário, o Retrô-PE recebe o Sergipe, no Arruda.