Itabaiana x Retrô-PE: Jogo do Líder!

Itabaiana e Retrô-PE se enfrentam no duelo de líderes do Grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. O encontro está marcado para esta quarta-feira, às 20h, no Barretão, em Lagarto, pela 11ª rodada da competição.

Vindo de derrota para o Sergipe no clássico estadual, o Itabaiana busca a vitória para se manter na liderança isolada e dar mais um passo rumo à classificação antecipada para a segunda fase.

O Retrô-PE busca a vitória para colar no líder e aumentar a sequência de vitórias, que atualmente está em duas, sendo a última delas contra o Petrolina por 1 a 0.

Onde assistir: Ittv

Escalações prováveis

Itabaiana – Técnico: Roberto Cavalo

O treinador não poderá com o volante Vitão, que acertou com um time de fora do país. Chiquinho Alagoano cumpre suspensão e Marlon deve ser o substituto. Gustavo Schutz deve retornar ao comando de ataque.

Time provável: Jefferson, Marlon, Gabriel Caran, Thiago Papel e Kauã; Bruno Sena, Gustavo Fagundes e Gabriel Terra; Cleiton, Leilson e Gustavo Schutz.

Pendurados: Jefferson, Neném, Gabriel Caran, Cleiton, Gabriel Terra e Gustavo Fagundes.

Desfalques: Tiago Souza e Elivelton (DM); Chiquinho Alagoano (suspenso).

Retrô – Técnico: Itamar Schülle

Após duas vitórias seguidas, a Fênix mira agora o primeiro lugar do grupo e vencer o Itabaiana é fundamental. O técnico Itamar Schülle mais uma vez não terá o lateral-direito Jean e o atacante Giva, ambos machucados. O zagueiro Guilherme Paraíba tomou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. Essa deve ser a única mudança em relação ao time que derrotou o Petrolina.

Provável escalação: Paulo Ricardo; Toty, Michel Bennech, Dankler e Rennan Siqueira; Rômulo, Alencar e Radsley; João Pedro, Fernandinho e Franklin Mascote.

Quem está fora: lateral-direito Jean e atacante Giva (lesionados).

Arbitragem

Árbitro central: Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE)

Francisco Naydson Albuquerque de Souza (CE) Árbitro assistente 1: Rodrigo Guimaraes Pereira (SE)

Rodrigo Guimaraes Pereira (SE) Árbitro assistente 2: Ailton Farias da Silva (SE)

Ailton Farias da Silva (SE) Quarto árbitro: Rafael Santos de Andrade (SE)

Fonte: Globo Esporte