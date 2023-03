ITPS convoca taxistas de Lagarto para verificação do taxímetro

Proprietários de táxis que circulam em Aracaju e nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Lagarto devem agendar a fiscalização dos taxímetros no Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS). A medida é obrigatória.

Segundo o ITPS, a verificação é feita para garantir que o equipamento funcione bem, evitando que passageiros e taxistas tenham prejuízos.

O procedimento de verificação metrológica do equipamento é feito anualmente para avaliar se o taxímetro está calculando corretamente a distância percorrida pelo veículo e o valor da corrida. Além da verificação da tarifa-horário e quilométrica, é feita também a inspeção visual no equipamento.

O agendamento deve ser feito no site do ITPS. É preciso gerar a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa de serviço.

Se aprovado após a verificação, o taxímetro recebe um selo que valida o instrumento de acordo com as legislações do Inmetro.

O Instituto fica na Rua Vila Cristina, Bairro 13 de Julho. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (79) 3179 8087/8081.