ITPS divulga novo calendário para verificação metrológica de taxímetros

O Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) – Órgão Delegado do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) orienta que os taxistas de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Lagarto fiquem atentos ao novo calendário para verificação metrológica de taxímetros.

O início das verificações de taxímetros referentes ao exercício 2022 estava agendado para 14 de março, mas devido à possibilidade de mudança na tarifa (o que demandaria uma nova verificação e mais custo para o taxista), o calendário foi alterado. A partir de agora, os taxistas devem seguir uma nova programação, cujo início está agendado para segunda-feira, 11 de abril, com final em 26 de julho. O agendamento do serviço deverá respeitar o calendário que está organizado conforme a placa final do carro.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, revela que a verificação metrológica anual é importante para taxistas e consumidores, pois verifica se o registro do valor da corrida está de acordo com a distância percorrida. “A verificação metrológica periódica, que é anual e obrigatória, garante que o preço cobrado corresponde, com base na distância e no tempo gasto, ao trajeto percorrido pelo veículo, evitando prejuízos não só para o consumidor, mas também para o taxista”.

Kaká Andrade ressalta que, em 2021, a verificação não foi obrigatória e que aqueles que a fizeram, precisam ficar atentos e realizar uma nova verificação em até 12 meses contados a partir da última inspeção, independente do calendário e da placa final do carro. “Quem optou por realizar a verificação em 2021, mesmo não sendo obrigatório, precisa realizar o serviço novamente em 2022 para continuar com seu taxímetro regular”, explica.

Orientações

Os taxistas deverão acessar o site do ITPS (www.itps.se.gov.br) e clicar no Portal de Serviços do Inmetro nos Estados (PSIE) para agendar a data e o horário da verificação e emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU). O agendamento também pode ser feito no Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), que fica na Rua Vila Cristina, S/N, bairro 13 de Julho. Informações podem ser obtidas por meio do telefone (79) 3179 8087/8081.

Na data e horário agendados, o taxista deverá comparecer à pista de verificação, localizada na avenida Padre Arnóbio de Melo com Silvério Fontes, no bairro Aeroporto, portando os comprovantes de pagamento da GRU e de residência do proprietário do veículo.

Após a verificação, o taxímetro aprovado recebe um selo do Inmetro. Também é emitido um certificado de verificação, que é válido por um ano. É importante que o certificado seja mantido no veículo para que seja apresentado em casos de fiscalização.

Confira o calendário de verificação de acordo com o final da placa do carro:

11/04 a 26/04 – final 1 e 2

02/05 a 16/05 – final 3 e 4

18/05 a 31/05 – final 5 e 6

06/06 a 17/06 – final 7

20/06 a 01/07 – final 8

05/07 a 26/07 – final 9 e 0