ITPS recebe pela 20ª vez Certificado de Excelência da Embrapa Solos

Referência em análise de solos, o Laboratório de Solos e Química Agrícola (LSOL) do Instituto Tecnológico e de Pesquisas do Estado de Sergipe (ITPS) recebeu, pela 20ª vez consecutiva, o Certificado de Excelência do Programa de Análise de Qualidade de Laboratórios de Fertilidade (PAQLF). O documento, que é emitido pela Embrapa Solos, concede ao instituto sergipano de ciência e tecnologia o direito de utilizar um selo que confere qualidade e credibilidade aos laudos oriundos de análises de fertilidade do solo, trazendo maior segurança aos pequenos e grandes agricultores, além de instituições e pesquisadores que utilizam o serviço.

Mais de 130 laboratórios de todo o país que utilizam o Método Embrapa de Análise de Solos participam do PAQLF, cujo objetivo é verificar a qualidade das determinações analíticas em solos e proporcionar confiabilidade aos resultados. Os laboratórios avaliados como sendo de excelência adquirem o direito de utilizar o Selo de Qualidade do PAQLF pelo período de um ano. Tais selos são rastreáveis, únicos em programas desta natureza, possuindo itens de segurança que impedem sua falsificação ou utilização indevida.

O diretor-presidente do ITPS, Kaká Andrade, explica que o excelente desempenho do Laboratório de Solos no PAQLF tem relação direta com o avanço e a modernização da agricultura. “À medida que fornecemos laudos confiáveis, estamos contribuindo para que os produtores agrícolas aumentem a fertilidade do solo e a produtividade de sua lavoura de maneira econômica e sustentável, ou seja, sem necessidade de ocupar novos hectares, minimizando o uso excessivo de adubos e corretivos e evitando problemas ambientais”.

Esse desempenho, conforme a diretora técnica, Lúcia Calumby, é resultado da dedicação dos profissionais que atuam no LSOL. “Nossos profissionais estão sempre comprometidos com a qualidade dos serviços. Prova disso é que eles têm interações constantes com universidades, pesquisadores, especialistas e que participam há muitos anos de programas de ensaio de proficiência, mantendo-se sempre atualizados”.

Acreditado na norma ISO 17025, ferramenta de escala internacional para reconhecimento formal de competência técnica, o Laboratório de Solos e Química Agrícola foi criado para atender a demanda de análises de solos de pequenos e grandes produtores rurais de Sergipe. No entanto, ao longo de sua trajetória, o LSOL também passou a atender demandas da Bahia, Alagoas e Pernambuco e de alguns estados do Sudeste. “Acredito que fatores como a acreditação do Inmetro e o excelente desempenho no PAQLF somados aos nossos preços competitivos e à competência e proximidade de toda nossa equipe com os clientes nos consolidaram como referência e um dos principais laboratórios de análises de solo do país”, destaca a coordenadora do LSOL, Anairam Piedade.

Em 2021, o Laboratório de Solos realizou aproximadamente seis mil análises, o que representa um desempenho 70% maior em relação a 2019 (período pré-pandemia). Atualmente, o ITPS também realiza análises de solos para a Empresa de Desenvolvimento Agropecuário do Estado de Sergipe (Emdagro) e para a Embrapa Solos – Unidade de Execução e Pesquisa em Recife.

Laboratório

O Laboratório de Solos e Química Agrícola atua na avaliação da qualidade do solo para fins de fertilidade e irrigação, ofertando as seguintes análises: fertilidade completa (PH, Matéria Orgânica, Fósforo, Sódio, Potássio, Cálcio, Magnésio e Alumínio), irrigação, micronutrientes, salinidade, granulometria e recomendação de adubação. Para obter informações, o cidadão pode entrar em contato com o laboratório por meio dos telefones (79) 3179 8080/8087. O prazo médio de entrega dos resultados é de 15 dias.

Fonte: Governo de Sergipe