IV Corrida Rústica de Riachão do Dantas acontecerá dia 26

A Prefeitura de Riachão do Dantas, anunciou que a IV Corrida Rústica de Riachão do Dantas que seria realizada no próximo domingo, 19, foi adiada para o dia 26 de maio de 2024.

O evento que faz parte das comemorações aos 154 anos da cidade, foi adiado devido as dificuldades enfrentadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, onde se encontra a empresa responsável pelas medalhas.

“Houve um comprometimento e atraso da logística de produção e envio dos materiais importantes para a corrida. A empresa não conseguiu cumprir o prazo de entrega, solicitando mais uma semana para fornecer as medalhas” ressaltou a Prefeitura.