Jal Construções assume o PSD e se fortalece para disputa em Tomar do Geru

As tratativas eleitorais com vistas ao pleito de 2024 seguem ocorrendo a todo vapor no município de Tomar do Geru, na região Sul do Estado, onde um nome vem ganhando força para encabeçar a chapa oposicionista nas eleições vindouras. Trata-se de Jal Construções, empresário, pecuarista e construtor no município.

Jal tem 41 anos, natural de Rio Real na Bahia, mas desde os 17 anos reside e atua no comércio de Tomar do Geru.

Na última segunda-feira, 8, Jal começou a fortalecer seu nome na futura disputa ao assumir o comando do PSD em Tomar do Geru. O ato político reuniu o presidente da sigla no Estado, Belivaldo Chagas e lideranças locais.

1 de 3

Ainda dentro do seu projeto de encabeçar a chapa majoritária, na Câmara, o empresário conta com o apoio de cinco dos nove vereadores, inclusive com a presidenta do poder legislativo. São eles: Nena Marques, Edeleide Velames da Silva Guimarães, José Velames da Silva, Duda de Ziu e Jakson Dark.

Além disso, o pré-candidato também conta com o apoio do deputado federal, Fábio Reis (PSD), um dos responsáveis pela sua ida ao PSD. Em 2022, todos os candidatos apoiados por Jal saíram vitoriosos em Tomar do Geru.

“Defino como um momento ímpar, pois para mim será uma honra conduzir os nossos munícipes para o progresso junto ao nosso grande governador Fábio Mitidieri e toda a sua base aliada”, destacou Jal.

Fonte: PSD Tomar do Geru