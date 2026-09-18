Jerônimo Reis aciona Justiça após supostas ameaças de influenciador em Lagarto

O ex-prefeito e atual secretário municipal Jerônimo Reis apresentou representação criminal contra o influenciador digital João Paulo Rocha dos Santos, após episódios que, segundo sua defesa, envolveram ameaças, ofensas e intimidação.

A representação levanta ainda um debate que vem ganhando espaço em Lagarto: os limites da atuação de perfis e influenciadores digitais ligados ou próximos a grupos políticos. Para aliados de Jerônimo, o ambiente político não pode transformar as redes sociais em instrumento de constrangimento e intimidação de adversários.

Segundo o documento, após uma gravação em via pública, João Paulo teria ameaçado a integridade física e a vida de Jerônimo, episódio que teria sido presenciado por testemunhas.

A defesa pede a apuração dos fatos e aponta possíveis crimes de ameaça, difamação e injúria. Caberá às autoridades investigar as acusações e eventual motivação ou vínculo político relacionado aos episódios.