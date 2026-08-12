Jerônimo Reis é empossado secretário de Relações Institucionais de Lagarto

O prefeito de Lagarto, Sérgio Reis, empossou, nesta terça-feira, 11, Jerônimo Reis como novo secretário de Relações Institucionais. Com experiência na administração pública e na vida política, Jerônimo retorna à gestão municipal com a missão de contribuir para o diálogo entre as secretarias, acompanhar de perto o funcionamento dos serviços públicos e auxiliar no processo de reorganização administrativa e financeira do município. Ele substitui Wédson Andrade, que deixa a pasta após também ter exercido a função de secretário de Turismo.

Ao empossar o novo secretário, o gestor destacou a experiência, a capacidade de diálogo e a confiança que Jerônimo possui junto aos servidores e colaboradores da administração municipal. O prefeito ressaltou ainda o compromisso de Jerônimo com o projeto de gestão e a importância de sua contribuição neste momento de reorganização do município.

“Essa missão que você tem de conversar, de dialogar, de interagir, e uma coisa ainda mais importante: o senhor tem o respeito dos colaboradores, dos servidores públicos, tem a confiança do seu filho, dos seus amigos no papel que vai desenvolver. Você tem capacidade administrativa, tem conhecimento, tem lealdade e amor a este projeto. Seja bem-vindo, Jerônimo Reis, mais uma vez à administração municipal, e vamos juntos continuar trabalhando para fazer o bem e continuar fazendo as entregas que esse povo de Lagarto merece e precisa”, afirmou o prefeito.

Sérgio também destacou a importância de contar com uma equipe preparada para enfrentar os desafios do atual mandato. Segundo ele, o momento exige união, responsabilidade e disposição para trabalhar na reconstrução do município. “Nós temos os melhores colaboradores, nós temos o melhor time, nós temos uma equipe que está nos ajudando. Tenho orgulho de poder dizer que sou neto do prefeito e filho do ex-prefeito que mais fizeram escolas em Lagarto. Quando se fala em educação no nosso município, em cultura, nós temos que nos orgulhar. Tudo que você faz com dedicação, com dificuldade, lhe traz resultado”, afirmou Sérgio.

O prefeito reforçou ainda que a chegada de Jerônimo integra o processo de fortalecimento da equipe municipal. O gestor destacou que o novo secretário terá papel importante no momento de reorganização da gestão e afirmou confiar na experiência e no compromisso do pai para contribuir com os próximos passos da administração.

Ao ser empossado, Jerônimo Reis agradeceu a confiança do prefeito e explicou que, antes de aceitar o convite para retornar à administração municipal, havia decidido se afastar temporariamente da vida pública para cuidar da saúde. Aos 71 anos, ele afirmou que decidiu atender ao chamado de Sérgio e contribuir novamente com a gestão.

“Eu estava um pouco afastado, cuidando da minha recuperação, da minha saúde, mas chegou o momento em que Sérgio disse que precisava de mim, que Lagarto precisava de mim. E eu fiquei pensando. Agora chegou o momento de contribuir e ajudar. Eu quero agradecer pela confiança e dizer que venho para dar a minha contribuição a Sérgio e a todos vocês, juntamente com o prefeito, os vereadores e meus colegas secretários, para que a gente encontre realmente o caminho e, até o final do ano, possa estar com os ares melhores”, afirmou.

O novo secretário destacou ainda que pretende se debruçar sobre os desafios da administração municipal, trabalhando em conjunto com o prefeito, os demais secretários e os servidores para fortalecer a gestão e encontrar soluções que contribuam para o avanço do município. “Vou dar essa contribuição a Sérgio e a toda a equipe, juntamente meus colegas secretários, para que a gente encontre realmente o caminho. O que for possível, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. Vamos procurar soluções e trabalhar para que a gestão possa avançar cada vez mais”, declarou Jerônimo.

A secretaria

A Secretaria Municipal de Relações Institucionais tem como atribuição fortalecer a articulação da administração municipal, promovendo o diálogo entre as diferentes secretarias e órgãos públicos e ampliando a interlocução da Prefeitura com instituições, servidores, representantes políticos e demais setores da sociedade. A pasta também contribui para a integração das ações do governo e para a construção de soluções conjuntas diante dos desafios da gestão.

Fonte: Prefeitura de Lagarto