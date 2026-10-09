Joãozinho de Solinha no Senado: Da ideia à concretização

Passadas as eleições de 2026, a vitória do empresário Joãozinho de Solinha para a segunda suplência do senador Alessandro Vieira representa a concretização de um projeto político idealizado ainda em 2022 pelo escritor e assessor político e de marketing Alexandre Fontes.

Naquele ano, Alexandre começou a trabalhar a possibilidade de Joãozinho integrar a chapa do então pré-candidato Jackson Barreto. No entanto, a desistência de Jackson de disputar as eleições impediu que o planejamento avançasse naquele momento.

Em 2024, filiado histórico da legenda e também membro executiva municipal, Alexandre realizou a filiação de Sueli Menezes, esposa de Joãozinho, ao MDB, que em seguida tornou-se vice-prefeita de Lagarto no pleito daquele. Posteriormente, Alexandre foi convidado a coordenar sua assessoria de comunicação, fortalecendo uma parceria construída com planejamento e confiança.

Já em 2026, Joãozinho de Solinha filiou-se ao MDB. A partir daí, recebeu diversos convites para ocupar a suplência em diferentes chapas, tornando-se um dos nomes mais comentados pela imprensa e nos meios políticos de todas as regiões de Sergipe.

O projeto, contudo, foi consolidado ao lado de Alessandro Vieira, considerado por muitos um dos principais senadores do país. A senador saiu vitorioso das urnas, com quase 400 mil votos, sendo mais de 24 mil conquistados somente em Lagarto.

Além de idealizar e articular a participação de Joãozinho na disputa, Alexandre Fontes também integrou a coordenação da campanha de Alessandro Vieira em Lagarto, ao lado de Rilley Guimarães e Wédson Andrade.

A trajetória demonstra como planejamento, articulação e diálogo político podem transformar uma ideia inicialmente concebida em 2022 em uma realidade vitoriosa nas urnas.

Fonte: Assessoria de Comunicação