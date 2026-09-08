Joãozinho de Solinha reforça chapa do Delegado Alessandro ao Senado

A chapa liderada pelo senador Delegado Alessandro (MDB) para a disputa ao Senado em 2026 conta com Joãozinho de Solinha como segundo suplente. Produtor rural, empresário e liderança política de Lagarto, ele chega ao projeto para ampliar o diálogo da candidatura com o Centro-Sul e fortalecer a representação do interior.

João de Araújo Menezes, conhecido como Joãozinho de Solinha, tem 62 anos e é casado com a vice-prefeita e secretária municipal de Assistência Social de Lagarto, Suely Menezes. Sua família mantém uma ligação histórica com a vida pública do município, é neto de Porfírio Martins de Menezes, ex-prefeito de Lagarto, e filho de Maria Auxiliadora Carvalho Menezes, Dona Solinha, que exerceu o cargo de secretária municipal de Finanças.

Raízes em Lagarto

A vida profissional de Joãozinho começou ainda na infância. Aos 13 anos, já arrendava terras para cultivar milho e feijão e, aos 16, adquiriu o primeiro trator. Posteriormente, expandiu os negócios para o Maranhão e consolidou sua atuação como produtor rural e empresário, mantendo residência e vínculos com Lagarto.

Na política, permaneceu ligado ao grupo histórico liderado por Artur Reis. Em 2020, disputou a Vice-Prefeitura de Lagarto ao lado de Fábio Reis. Quatro anos depois, participou da campanha que elegeu Suely Menezes vice-prefeita na chapa do atual prefeito Sérgio Reis.

Atualmente filiado ao MDB, Joãozinho integra o grupo político formado por lideranças como Sérgio Reis e os deputados Fábio Reis e Ibrain de Valmir. Para ele, participar da política é uma forma de contribuir diretamente com decisões capazes de melhorar os serviços públicos, gerar empregos e ampliar a dignidade da população.

Convite à suplência

Joãozinho afirmou que recebeu sondagens de outras candidaturas ao Senado, mas escolheu integrar a chapa de Alessandro por se identificar com a postura e o trabalho do parlamentar.

“Escolhi caminhar com Alessandro porque me identifico com o perfil dele. Um homem público íntegro, sério, técnico e corajoso. Não se trata apenas de ocupar um lugar na chapa, mas de somar forças a uma liderança que representa a decência e a produtividade que Sergipe merece ter em Brasília”, declarou.

Como produtor rural e empresário, ele pretende aproximar o projeto das necessidades do campo e do setor produtivo, defendendo pautas como agricultura familiar, assistência técnica, infraestrutura, logística e geração de emprego e renda.

“Conheço a realidade de quem trabalha no campo e movimenta a economia dos municípios. Quero ajudar a aproximar o Senado dos anseios do interior sergipano e contribuir para um projeto que valorize quem produz e gera oportunidades”, concluiu.

Com Adriana Carvalho na primeira suplência e Joãozinho de Solinha na segunda, a chapa reúne representantes de diferentes regiões e amplia a base política em torno da candidatura de Delegado Alessandro à reeleição.