Jogador Hamilton tem fazenda invadida e é espancado por criminosos

Na noite da última terça-feira, 21, o ex-jogador de futebol, Hamilton Henio Ferreira Calheiros, teve sua fazenda invadida na Rodovia Cleonâncio Fonseca, a SE-318, que liga Estância a Boquim.

O jogador Hamilton chegou à propriedade e, após conversar com o caseiro, se dirigiu ao banheiro. Foi neste momento que dois bandidos armados invadiram a fazenda, renderam o caseiro, e começaram a procurar por objetos de valor

Na ação, o jogador foi espancado e em seguida amarrado. A dupla de assaltantes fugiu do local levando um veículo Toro, com vários pertences do jogador.

A Polícia Civil investiga o caso.

