Jogos da Juventude 2023 revelam talentos do desporto escolar sergipano

A participação do Time Sergipe nos Jogos da Juventude 2023 tem revelado talentos do desporto escolar sergipano. Na metade da competição, os sergipanos já conquistaram cinco medalhas: três medalhas de ouro com Daniel Lima, no ciclismo; uma medalha de prata com Anthony Pedral, no wrestling; e mais uma medalha de prata com Alexia Lima, do judô.

O ciclista Daniel Lima, 17anos, natural da cidade de Porto da Folha, conquistou três medalhas de ouro no ciclismo, nas provas de contrarrelógio, por pontos e de resistência. O atleta já havia conquistado uma medalha de ouro no ciclismo, nos Jogos da Juventude 2022, em Aracaju. Daniel é estudante do Colégio Estadual Cel. Maynard Gomes.

O atleta sergipano de wrestling, Anthony Pedral, 17 anos, conquistou medalha de prata na categoria -65kg e também competiu no judô. Pedral é veterano na competição escolar e também já conquistou medalha de bronze nos Jogos da Juventude 2022.

A atleta Alexia Lima também conquistou medalha de prata no judô feminino, na categoria +70kg. Alexia também é veterana na competição e já conquistou medalha de bronze no ano passado na mesma competição. Alexia ainda vai competir no basquete, no terceiro bloco da competição.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, parabenizou os atletas e exaltou os resultados alcançados pelo Time Sergipe. “Os nossos atletas estão alcançando bons resultados nos Jogos da Juventude 2023. Eles se prepararam muito, treinaram intensamente e foram classificados na 39ª edição dos Jogos da Primavera. Eles alcançaram o direito de representar o estado na competição escolar nacional e estão honrando a oportunidade recebida”, disse a secretária.

O ginasta Eddie Harrison também teve um bom desempenho na ginástica artística, nos Jogos da Juventude 2023. O atleta ficou em 4º lugar no salto sobre a mesa e também competiu na prova de solo. Eddie também vai competir no tiro com arco no terceiro bloco da competição.

Jogos da Juventude

O Time Sergipe que está em Ribeirão Preto(SP) para representar o estado nos Jogos da Juventude 2023 é formado por 133 atletas, fisioterapeutas, jornalista e oficiais. Os atletas sergipanos, com idades entre 15 e 17 anos e oriundos das escolas públicas e particulares do estado, irão competir em 16 modalidades esportivas: águas abertas, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, ginásticas artísticas e rítmicas, handebol, judô, natação, taekwondo, tênis de mesa, tiro com arco, triatlo, vôlei de praia, voleibol e wrestling.

Os atletas sergipanos foram selecionados na 39ª edição dos Jogos da Primavera, que aconteceu de 2 de maio a 17 de junho deste ano, em 50 cidades sergipanas.

O traslado dos atletas do Time Sergipe até os Jogos da Juventude está sendo totalmente custeado pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Esporte e Lazer (Seel), a partir de um investimento de mais de R$600 mil. Além disso, a delegação sergipana também possui um fardamento único e personalizado, custeado através do patrocínio do Banco do Estado de Sergipe (Banese).

Fonte: Governo de Sergipe