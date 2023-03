Jogos da Primavera chega à 39ª edição com novidades para os atletas

A 39ª edição dos Jogos da Primavera, lançada na manhã da última quarta-feira, 29, na quadra da Escola Estadual Jacintho Figueiredo Martins, traz novidades para os estudantes-atletas que desejam participar da competição. O Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Estado do Esporte e Lazer (Seel) e Educação e Cultura (Seduc), ampliou a faixa etária e acrescentou duas modalidades esportivas ao quadro: o tiro com arco e o triathlon.

Dentre as modalidades desta 39ª edição estão futsal, atletismo, ciclismo, jiu-jitsu, voleibol, handebol, basquete, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete 3×3, wrestling, taekwondo, karatê, badminton, ginástica artística e rítmica, vôlei de praia, polo aquático, e as novidades dessa edição, que serão o triathlon e o tiro com arco, além das paramodalidades: paratletismo, paranatação, vôlei sentado e parabadminton.

Esse ano, além das categorias A (12 a 14 anos) e B (de 15 a 17 anos), também será acrescentada a categoria infantil, possibilitando a participação dos jovens com idades entre 8 e 11 anos, no atletismo, badminton, natação e ginásticas rítmica e artística. As inscrições para todas as modalidades já estão abertas e podem ser realizadas pelo site das secretarias de Esporte e Educação, até o dia 17 de abril.

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, ressalta a importância desses jogos para os jovens e incentiva a participação das escolas. “É importante que os nossos jovens pratiquem esporte e a escola é a principal ponte entre esses jovens e o esporte. Esse ano, nós queremos aumentar o número de inscritos nos Jogos da Primavera, vamos trabalhar para isso. Queremos cada vez mais jovens praticando esporte e fora das ruas”, disse o governador.

Mariana Dantas, secretária de Esporte e Lazer, destaca o trabalho que já vem sendo desenvolvido para fortalecer o esporte dentro das escolas. “Ontem finalizamos a entrega dos materiais esportivos para as escolas de Sergipe. As nossas 318 escolas receberam novos materiais esportivos para que consigam ter mais modalidades e incentivar a participação dos estudantes. Temos realizado um intenso trabalho de fortalecimento do esporte educacional em Sergipe e os Jogos da Primavera é um grande incentivo para esses jovens. Teremos uma grande competição, envolvendo várias escolas, de vários municípios e com grande participação dos estudantes. Faremos uma bela festa do esporte”, comemora a secretária.

O vice-governador e secretário de Estado da Educação e Cultura, Zezinho Sobral, aborda o esporte como ferramenta contra a evasão escolar e estimula a participação de todas as escolas de Sergipe, públicas e particulares. “Tenho a esperança que essa 39ª edição dos Jogos da Primavera seja um divisor de águas com a valorização ainda maior do esporte dentro das escolas de Sergipe. Este evento agrega todo o desporto escolar, desde a rede pública até a privada, dos institutos educacionais que puderem participar. Para a comunidade escolar é muito importante porque o esporte, além de proporcionar qualidade de vida, é também um objeto de permanência do aluno na escola, prevenção de evasão escolar, forma o cidadão, fortalece a cidadania. Estamos esperançosos que teremos muitos inscritos e os Jogos da Primavera serão um sucesso”.

A abertura dos Jogos da Primavera acontecerá no dia 27 de abril, na Arena Batistão, às 15 horas.

Fonte: Agência Brasil