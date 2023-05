Jogos da Primavera começam com disputas de futsal no interior do estado

A 39ª edição dos Jogos da Primavera começou nesta terça-feira, 02, com a etapa municipal do futsal masculino e feminino no interior do estado. O Governo de Sergipe, por meio das secretarias do Estado do Esporte e Lazer (Seel) e da Educação e Cultura (Seduc), e em parceria com as prefeituras, está realizando a primeira fase dos jogos em vários municípios, priorizando aqueles que possuem times inscritos e que possuem arenas esportivas em boas condições para receber o evento.

Nesta terça-feira, 02, as competições de futsal, modalidade que registrou 5568 inscritos, aconteceram nas cidades de Japoatã, Pedrinhas, Malhador, Macambira, Areia Branca, Tomar do Geru, Umbaúba e Aracaju, totalizando 26 partidas. Na quarta-feira, 03, os jogos serão realizados em Brejo Grande, Japoatã, Poço Redondo, Canindé, Campo do Brito, Propriá e Aracaju.

Ao longo da semana, as disputas ainda acontecerão em Salgado, Ribeirópolis, Riachão do Dantas, Nossa Senhora das Dores, Divina Pastora, Itaporanga D’Ajuda e Capela. O resultado das competições realizadas nesta terça-feira, 02, será divulgado por meio de boletim, publicado no site oficial dos Jogos da Primavera (jogos.seduc.se.gov.br).

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, destaca a regionalização dessa edição dos Jogos da Primavera. “Ao definir o calendário da competição, priorizamos a regionalização. A nossa intenção é fazer com que os Jogos da Primavera aconteçam pelo estado todo, já que todos os municípios estão inscritos, nos consolidando como a maior competição de desporto escolar de Sergipe. Fizemos questão de realizar as competições de futsal masculino e feminino em todos os municípios sergipanos, já que essa é a nossa modalidade com a maior quantidade de inscritos, principalmente no interior do estado”, afirma.

Os Jogos da Primavera são o mais tradicional evento esportivo de Sergipe e a edição deste ano contará com a participação de 10.673 estudantes, na faixa etária de 8 a 17 anos, de 472 escolas de todo o estado. As competições esportivas começaram nesta terça, 2, e seguem até o mês de junho.

Esse ano, os Jogos da Primavera terão duas novas modalidades: o tiro com arco e o triathlon, além das tradicionais: futsal, atletismo, ciclismo, jiu-jitsu, voleibol, handebol, natação, tênis de mesa, xadrez, basquete 3×3, wrestling, taekwondo, karatê, judô, badminton, ginástica artística e rítmica, vôlei de praia e polo aquático. Os jogos também incluem as modalidades adaptadas: paratletismo, paranatação, vôlei sentado e parabadminton.

Mariana explica o calendário dos jogos. “As primeiras fases da competição priorizam as etapas municipais e regionais do futsal. Em seguida, teremos as competições das outras modalidades aqui na capital e as finais do futsal”, afirma a secretária.

Fonte: Governo de SE