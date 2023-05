Jogos da Primavera definem os campeões do handebol

A empolgação dos atletas contagiou a torcida que assistiu à final do handebol nos Jogos da Primavera, na tarde da última quinta-feira, dia 25, no Ginásio do Sesi, em Nossa Senhora do Socorro. Os meninos do Instituto Dom Fernando Gomes e as meninas do Colégio Municipal Jaime da Silveira Carvalho, da cidade de Itabaianinha, foram os campeões da modalidade, na categoria A, e representarão Sergipe nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e nos Jogos da Juventude.

Os meninos do Colégio Municipal Jaime da Silveira Carvalho, da Escola Municipal Manoel Bomfim e da Escola Estadual Pedro Alves Macedo ficaram com o segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente. As meninas do Colégio Mágica do Saber, de Nossa Senhora do Socorro, do Colégio Michelangelo e da Escola Municipal Manoel Bomfim também ficaram com o segundo, terceiro e quarto lugares, respectivamente.

As campeãs do handebol nos Jogos da Primavera, representantes do Colégio Municipal Jaime da Silveira Carvalho, de Itabaianinha, agradeceram ao treinador e comemoraram a vitória.

“Eu quero agradecer bastante aos professores Alexandre Dias e Marcos Xavier, sem eles a gente não teria conseguido. Enfrentamos muita coisa para chegar até aqui, inclusive lesões. Mas é isso, conseguimos. Chegamos aqui e ganhamos”, disse a estudante-atleta Laura Felix.

“Foi uma imensa alegria ganhar esse jogo, nos esforçamos muito. Eu também quero agradecer ao professor Alexandre Dias, que nos deu todo o suporte mas não pode estar aqui hoje. Eu estou muito feliz porque a gente ganhou e ficamos em primeiro lugar”, confirmou a também estudante-atleta Andreza Santos.

A secretária de Estado do Esporte e Lazer, Mariana Dantas, parabenizou os estudantes vitoriosos e destacou a garra dos outros times. “Foram partidas muito disputadas e todos os estudantes lutaram até o final. Parabéns aos vencedores que levaram a melhor e irão nos representar nas competições escolares nacionais. Parabéns também aos times que ficaram em segundo, terceiro e quarto lugares e se destacaram entre os demais times. Vocês são o nosso futuro! Continuem treinando e lutando pelo desenvolvimento no esporte”, disse a secretária.

As competições do handebol seguem com as disputas da categoria B, com estudantes-atletas com idades entre 12 e 15 anos, na quadra Geraldo de Oliveira, no Complexo Aquático Zé Peixe.

Fonte: Governo de SE